2019-09-23T07:48:22+03:00
Происшествия

В Прикамье женщина из ревности ударила ножом свою подругу

Потерпевшую отправили в больницу
Лилия Абибулаева
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--Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Прикамье задержали местную жительницу за причинение тяжкого вреда здоровью своей подруге.

Сотрудники полиции выяснили, что 31-летняя женщина и ее 34-летняя подруга были вместе в одном из кафе поселка Полазна, где вместе выпивали. Между подругами возникла ссора на почве ревности. В ходе конфликта злоумышленница схватила нож и ударила приятельницу в живот.

Потерпевшую с ранением в живот отправили в больницу. Злоумышленницу задержали и водворили в изолятор временного содержания.

Напомним, ранее мы писали о том, что в центре Перми произошло убийство. Мужчина снимал эту квартиру. Накануне в гости к погибшему пришел его знакомый. Приятели что-то не поделили и между ними началась драка. Гость избил хозяина и скрылся. Подозреваемый в совершении преступления был задержан и в отношении него возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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