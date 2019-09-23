"Поссорилась с подругами". В Пермском крае нашли тело школьницы

СЕГОДНЯ 10:22 2019-09-23T11:03:24+03:00

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На днях в одном из городов Пермского края случилась трагедия. 17-летнюю школьницу нашли мертвой. В социальных сетях сообщают, что до этого девушка поссорилась со своими подругами.

- Возможно, это стало причиной, - пишут в соцсетях.

Между тем, следователи начали проверку по факту случившейся трагедии.

- Назначены экспертизы, проводится проверка, - сообщили в следственном комитете города. - Все обстоятельства выясняются.

Ранее мы рассказывали о том, что солдат-срочник довел до суицида солдата. ЧП случилось еще в прошлом году. Следователи выяснили, что в военной части, где служили молодые люди, процветала «дедовщина». В результате расследования командира части и офицера отстранили от должности, нескольких офицеров понизили, а пятерым - вынесли предупреждения. А солдата, которого обвинили в доведении до суицида, приговорили к 4 годам колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU