В Перми срочнику, который довел до суицида 20-летнего солдата, дали 4 года

22 Окт. 17:15 2018-10-22T18:41:22+03:00

До этого суд переносили несколько раз [видео]

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В Перми вынесли приговор солдату-срочнику Рамазану М., который довел до самоубийства солдата.

Напомним, 5 января этого года в казарме авиабазы «Сокол» нашли тело солдата, 20-летнего Рустама А. Он совершил самоубийство. Это поразило родственников, ведь Рустам очень хотел служить, а затем устроиться на работу в аэропорт в Челябинск. Маме молодого человека и его отцу-инвалиду до сих пор трудно поверить, что сына нет в живых. По факту гибели молодого человека было возбуждено уголовное дело по статье о доведении до самоубийства. Позже статью заменили на более тяжкую – о нарушении уставных правил взаимоотношений между военнослужащими

Рустам хотел работать в аэропорту. Фото из соцсетей

Во время расследования под стражу взяли рядового Рамазана Магомедова. Выяснилось, что командир коты неофициально назначил его «старшим по взводу»: Рамазан входил в состав «старичков». Позже следователи установили, что молодой человек избивал солдата, давил на него. Незадолго до гибели Рамазан заставил Рустама сторожить бушлаты в сушилке, пока другие солдаты пошли на обед. Причем Рамазан угрожал парню, что изобьет его, если тот не останется в сушилке.

В ходе следствия вскрылось, что в военной части процветала «дедовщина». Командира части и офицера отстранили от должности, нескольких офицеров понизили, а пятерым - вынесли предупреждения.

Военный прокурор Пермского гарнизона предложил приговорить Рамазана Магомедова к 5 годам лишения свободы за «дедовщину». В октябре суд переносили несколько раз, и только 22 октября он состоялся.

Магомедова привезли на суд с вещами.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Судья долго перечислял факты издевательства над Рустамом со стороны Магомедова. Он с издевательской регулярностью приказывал ему сторожить в сушилке бушлаты, в то время как остальные солдаты шли на завтрак, обед или ужин.

- Такие факты были доказаны следствием, начиная с 16 сентября прошлого года вплоть до 5 января этого года, когда произошел трагический случай, - отметил судья Николай Каун.

- На охрану бушлатов! - командовал солдату Магомедов. Хотя сам был вовсе не командиром, а таким же срочником, только «старослужащим», «дедом».

Свои приказы Магомедов подкреплял нецензурной бранью и угрозами насилия.

Поначалу солдат подчинялся, только жаловался сестре по телефону, что в караул его назначают через день.

20 ноября не выдержал и попросился в лазарет.

- «Загасить» от службы хочешь? – стал орать на него при всех Магомедов. – Ничего, вернешься, станешь у меня вечным «бушлатчиком».

А когда 29 ноября Рустам вернулся из лазарета – начал воплощать в жизнь свои угрозы.

Магомедов утверждает, что просто подшучивал над молодым солдатом.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В конце концов Рустам отказываться сторожить бушлаты вместо еды. Тогда его стали избивать – бить по животу, в грудь, по лицу, душить за шею.

В конце декабря избиение произошло прямо в столовой, на глазах у заведующей. Та рассказала об этом офицерам, и Рустама перевели в другое подразделение. Но нападки Магомедова продолжались.

- Наверное это конец, мама, - позвонил Рустам матери 4 января.

А 5 января утром Рустам опять заставили сторожить бушлаты. Затем повторили эту «воспитательную» процедуру в обед. А во время послеобеденного «тихого часа» его тело нашли в душевой казармы.

Свое лицо обвиняемый прикрывал футболкой.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Судебно-психологическая экспертиза изучила все факты и пришла к выводу о наличии прямой причинно-следственной связи между суицидом солдата и издевательствами над ним, - отметил судья. – Он подвергался насилию, его обзывали «гашенком», «заторком», «тупым краном», что унижало его честь и достоинство.

Судья приговорил обвиняемого Магомедова к 4 годам колонии общего режима. Ему также зачтут время нахождения под стражей – день СИЗО, в котором он сидел с 16 января, за полтора дня срока.

Адвокат Магомедова заявил, что они будут обжаловать приговор.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Мы будем обжаловать приговор, - пообещал адвокат Магомедова Дмитрий Волегов. – Это уже третий случай суицида в этой части за последние 4 года, мы предложим отправить дело на дополнительное расследование.

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