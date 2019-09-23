В Пермском крае «Кросс нации» пробежали 20 тысяч человек
В Прикамье в минувшую субботу, 21 сентября, отметили Всероссийский день бега. В честь праздника пермяки пробежали «Кросс нации».
В этом году акция объединила на лыжной базе «Динамо» 20 тысяч человека. Самой популярной дистанцией стал - 1 километр. Этот отрезок пробежал и самый маленький участник, которому исполнилось всего три года.
Губернатор Пермского края Максим Решетников отметил, что нужно поддерживать звание самого бегущего региона России.
- На таких мероприятиях очень хорошая атмосфера. Мы – самый бегущий край, и надо об этом помнить. Такие мероприятия это подтверждают. Беговой сезон заканчивается, скоро начнётся лыжный. Так что надо готовиться, - отметил губернатор.
Напомним, ранее мы писали о том, что Владислав Третьяк приедет в Пермь на турнир по хоккею.
ИСТОЧНИК KP.RU