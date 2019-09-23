2019-09-23T08:57:56+03:00
Спорт

В Пермском крае «Кросс нации» пробежали 20 тысяч человек

Соревнования проходили на лыжной базе «Динамо»
Лилия Абибулаева
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Фото: Правительство Пермского краяФото: Правительство Пермского края
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В Прикамье в минувшую субботу, 21 сентября, отметили Всероссийский день бега. В честь праздника пермяки пробежали «Кросс нации».

В этом году акция объединила на лыжной базе «Динамо» 20 тысяч человека. Самой популярной дистанцией стал - 1 километр. Этот отрезок пробежал и самый маленький участник, которому исполнилось всего три года.

Губернатор Пермского края Максим Решетников отметил, что нужно поддерживать звание самого бегущего региона России.

- На таких мероприятиях очень хорошая атмосфера. Мы – самый бегущий край, и надо об этом помнить. Такие мероприятия это подтверждают. Беговой сезон заканчивается, скоро начнётся лыжный. Так что надо готовиться, - отметил губернатор.

Напомним, ранее мы писали о том, что Владислав Третьяк приедет в Пермь на турнир по хоккею.

ИСТОЧНИК KP.RU

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