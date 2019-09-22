Владислав Третьяк приедет в Пермь на турнир по хоккею

СЕГОДНЯ 13:15 2019-09-22T13:15:38+03:00

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В Перми ожидаются три крупных хоккейных турнира. Один из них посетит легенда советского хоккея, известный вратарь – Владислав Третьяк.

Он посетит турнир в свою честь - «Кубок Владислава Третьяка». Соревнования пройдут 8 ноября.

Два других матча пройдут в следующем году. 1 февраля 2020 года в Перми пройдет Матч звезд молодежной и студенческой хоккейных лиг. Сборную НМХЛ будет возглавлять наставник «АК-59» Сергей Сюрдаев.

Весной, с 19 по 26 апреля 2020 года Перми примет финал Всероссийского турнира «Золотая шайба» среди девочек. Все турниры продут в ледовом дворце УДС «Молот».

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми уже проходил турнир "Золотая шайба". Для многих знаменитых хоккеистов этот детский турнир стал первой ступенью к успеху. В «Золотой шайбе» в различные годы принимали участие легендарные хоккеисты, олимпийские чемпионы Владислав Третьяк, Вячеслав Фетисов, Валерий Каменский, а также серебряный призер молодежного чемпионата мира Евгений Кетов из Губахи.

ИСТОЧНИК KP.RU