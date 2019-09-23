В Перми пройдет прямая линия по вопросам соблюдение прав детей на образование

СЕГОДНЯ 08:40 2019-09-23T08:40:54+03:00

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В Перми представители департамента образования, прокуратуры и управления надзора и контроля в сфере образования министерства образования ответят на вопросы граждан.

Звонки пермяков, желающих узнать о соблюдении прав детей на общедоступное и бесплатное образование, ждут 25 сентября с 11:00 до 12:00.

Принимаются вопросы, касающиеся как школьного, так и дошкольного образования: переводы из одного учебного заведения в другое, обеспечение доступа в образовательные учреждения, а также доступность услуг дополнительного образования, в том числе для детей с особенностями здоровья.

Чтобы получить ответ на вопрос, нужно позвонить по телефону 2-059-059

Напомним, ранее мы писали о том, что Владислав Третьяк приедет в Пермь на турнир по хоккею. В Перми ожидаются три крупных хоккейных турнира. Один из них посетит легенда советского хоккея, известный вратарь – Владислав Третьяк. Он посетит турнир в свою честь - «Кубок Владислава Третьяка». Соревнования пройдут 8 ноября.

ИСТОЧНИК KP.RU