2019-09-23T08:40:54+03:00
Общество

В Перми пройдет прямая линия по вопросам соблюдение прав детей на образование

Вопросы пермяков ждут 25 сентября
Лилия Абибулаева
Поделиться:
--Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

В Перми представители департамента образования, прокуратуры и управления надзора и контроля в сфере образования министерства образования ответят на вопросы граждан.

Звонки пермяков, желающих узнать о соблюдении прав детей на общедоступное и бесплатное образование, ждут 25 сентября с 11:00 до 12:00.

Принимаются вопросы, касающиеся как школьного, так и дошкольного образования: переводы из одного учебного заведения в другое, обеспечение доступа в образовательные учреждения, а также доступность услуг дополнительного образования, в том числе для детей с особенностями здоровья.

Чтобы получить ответ на вопрос, нужно позвонить по телефону 2-059-059

Напомним, ранее мы писали о том, что Владислав Третьяк приедет в Пермь на турнир по хоккею. В Перми ожидаются три крупных хоккейных турнира. Один из них посетит легенда советского хоккея, известный вратарь – Владислав Третьяк. Он посетит турнир в свою честь - «Кубок Владислава Третьяка». Соревнования пройдут 8 ноября.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пермячку осудили за мошенничество на 1,5 миллиона рублей
«Стал хватать хозяйку за ноги». Кот долго жил в доме, но его отдали в приют из-за игривого характера
В Прикамье женщина из ревности ударила ножом свою подругу
«Самые красивые закаты и пирожки с пестиками». Вышла программа «Поедим, Поедим» о Перми
В Прикамье закончились поиски пропавшего 49-летнего мужчины
В Перми с высоты упал 44-летний мужчина
В Перми разыскивают 27-летнего мужчину с татуировкой на руке
В Перми за отсутствие тепла накажут семь организаций
Пенсионерка из-за ссоры с соседкой угрожала взорвать дом
«Растопят любое сердце». Умилительные фото спасенных с улицы котят
В Перми выпал первый снег
МЧС предупреждает: в Прикамье ожидаются заморозки
В Перми в машине обнаружили тело 21-летнего парня
В Перми на продажу выставили Дом престарелых
Владислав Третьяк приедет в Пермь на турнир по хоккею
В Прикамье закончились поиски пропавшего 32-летнего отца троих детей
В центре Перми произошло убийство
«Это он ударил моего сына палкой». Пермяка осудили за то, что он стукнул чужого ребенка
В Прикамье запустят еще одну «Ласточку»
В Перми водитель сбил велосипедиста
«Шел на красный». В Перми таксист насмерть сбил пожилого пешехода
В Перми на неделю закроют движение на одной из улиц Закамска
На доме в центре Перми появится портрет музыканта в полный рост