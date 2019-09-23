2019-09-23T09:42:54+03:00
Общество

"Она стала первой мамой для младенца, которого нашли в подъезде"

Рассказываем, как в Перми работают "Больничные мамы"
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Фото пресс-службы фонда "Дедморозим"Фото пресс-службы фонда "Дедморозим"
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В пермском фонде помощи детям "Дедморозим" есть проект "Больничные мамы". Они заботятся о детях, у которых никого нет.

- Когда Ване (имя изменено - прим.ред.) было всего 4 месяца, его нашли в подъезде, - рассказали в пресс-службе фонда. - Никто не знает, где его мама и папа, кто они. Поэтому первой мамой мальчика стала "больничная мама". Сейчас Ване 11, и за все месяцы он лежал в разных больницах уже четыре раза. И каждый раз с ним были "больничные мамы".

У Вани очень хрупкое здоровье, он не умеет сидеть и ходить. А "мамы" заботятся о нем, помогают выздоравливать, утешают и обнимают. Точно так же они относятся и к другим детям-сиротам, у которых совсем никого нет.

Вы можете поддержать проект "Больничные мамы". Для этого можно перевести посильную сумму в поддержку проекта или принести в штаб фонда "Дедморозим" средства гигиены. Вся информация есть на сайте фонда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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