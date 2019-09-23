2019-09-23T08:22:15+03:00
Дом. Семья

«Стал хватать хозяйку за ноги». Кот долго жил в доме, но его отдали в приют из-за игривого характера

Кузя находится в пермском приюте
Лилия Абибулаева
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Фото: приют "Матроскин"Фото: приют "Матроскин"
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Очень долго Кузя жил в любящей семье, в теплой квартире. Для хозяйки он был солидным и серьезным котом, с загадочной и доброй душой. Но даже самым серьезным иногда хочется поиграть и порезвиться. Взрослый кот решил поиграть с хозяйкой, прыгать и хватать за ноги. Пожилая женщина не смогла справиться с любимцем и решила отдать кота в приют.

Сейчас осторожный, но добрый котик средних лет живет в приюте и ждет новых хозяев. Ему нужно время на адаптацию, но он готов дарить свою любовь и ласку.

Напомним, ранее мы писали о том, что волонтеры ищут дом котятам, которых выбросили в мусорку. Крохи решили бороться за жизнь, выбрались из мусорки и, из последних сил, голодные и замерзшие добрались до ближайшего магазина. Там их отогрели и приютили. Сейчас волонтеры пермского приюта «Матроскин» ищут дом котятам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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