«Плакали и жались к друг друга». Волонтеры ищут дом котятам, которых выбросили в мусорку

Двух зеленоглазых сестричек нашли в мусорном баке. Их выбросили туда, потому что стали не нужны. Кошечки тихо плакали и жались к друг другу, сидя под горой отходов.

Крохи решили бороться за жизнь, выбрались из мусорки и, из последних сил, голодные и замерзшие добрались до ближайшего магазина. Там их отогрели и приютили. Сейчас волонтеры пермского приюта «Матроскин» ищут дом котятам.

Серенькую красавицу зовут Мура. Она нежная и смелая девочка. Любит разговаривать, ласкаться и играть.

Фото: приют "Матроскин"

Ее трехцветную сестренку зовут Бьянка. Девочка скромная и ненавязчивая. К человеку не липнет, но благодарно мурлыкает, когда ее ласкают. С удовольствием играет с сестренкой.

Котятам всего два месяца. Они обработаны от паразитов и приучены к лотку. Им очень нужна любящая и заботливая семья.