В Перми с высоты упал 44-летний мужчина

СЕГОДНЯ 06:40 2019-09-23T06:40:11+03:00

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В Свердловском районе Перми произошло ЧП. Источник, близкий к ситуации, сообщил, что 21 сентября с балкона на третьем этаже жилого дома упал 44-летний мужчина.

Очевидцы вызвали сотрудников «скорой помощи». К моменту прибытия врачей мужчина был без сознания. Медики осмотрели пермяка и серьезными травмами отправили в городскую клиническую больницу.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми с высоты упал мужчина. Утром в понедельник, 22 июля, в Орджоникидзевском районе Перми 33-летний мужчина упал с высоты седьмого этажа. На место трагедии незамедлительно выехали сотрудники экстренных служб, но спасти мужчину не удалось. Источник близкий к ситуации сообщил, что из-за полученных травм пермяк скончался до приезда врачей «Скорой помощи». Врачи могли ему помочь

ИСТОЧНИК KP.RU