В Перми в машине обнаружили тело 21-летнего парня
В субботу, 21 сентября, в Перми в салоне машины нашли тело молодого человека. Автомобиль стоял на улице Куйбышева.
Источник, близкий к ситуации, сообщил о том, что 21-летнему парню стало плохо. Причиной смерти пермяка, несмотря на юный возраст, стала остановка сердца.
Предположительно парню резко стало плохо, и он даже не успел вызвать «скорую».
Напомним, ранее мы писали о том, что в центре Перми произошло убийство. В одной из квартир на Комсомольском проспекте нашли тело 62-летнего мужчины. Источник в правоохранительных органах сообщил о том, что погибшего обнаружили соседи. У него были серьезные травмы головы и тела. Мужчина снимал эту квартиру. Накануне в гости к погибшему пришел его знакомый. Приятели что-то не поделили и между ними началась драка. Гость избил хозяина и скрылся.
ИСТОЧНИК KP.RU