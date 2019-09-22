В Перми в машине обнаружили тело 21-летнего парня

СЕГОДНЯ 13:37 2019-09-22T13:37:38+03:00

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В субботу, 21 сентября, в Перми в салоне машины нашли тело молодого человека. Автомобиль стоял на улице Куйбышева.

Источник, близкий к ситуации, сообщил о том, что 21-летнему парню стало плохо. Причиной смерти пермяка, несмотря на юный возраст, стала остановка сердца.

Предположительно парню резко стало плохо, и он даже не успел вызвать «скорую».

Напомним, ранее мы писали о том, что в центре Перми произошло убийство. В одной из квартир на Комсомольском проспекте нашли тело 62-летнего мужчины. Источник в правоохранительных органах сообщил о том, что погибшего обнаружили соседи. У него были серьезные травмы головы и тела. Мужчина снимал эту квартиру. Накануне в гости к погибшему пришел его знакомый. Приятели что-то не поделили и между ними началась драка. Гость избил хозяина и скрылся.

ИСТОЧНИК KP.RU