2019-08-30T12:41:20+03:00
Общество

«Нам тяжело с ним расставаться». В Перми продают крокодила Гену

Сейчас рептилия уже достигла метра в длину
Екатерина ГАСПЕР
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Гена - домашний любимец. Фото с сайта "Авито"Гена - домашний любимец. Фото с сайта "Авито"
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- Продается крокодил, около 1 метра. Красивый, здоровый, - на сайте «Авито» появилось необычное объявление. Указана цена – 30 тысяч рублей. Также размещены фотографии зубастой рептилии в террариуме.

Крокодил достиг метра в длину и будет еще расти. Фото с сайта "Авито"

Крокодил достиг метра в длину и будет еще расти. Фото с сайта "Авито"

Продавец Сергей сообщил «Комсомолке», что крокодила зовут Гена и ему около 5 лет. Он купил его у частника 3 года назад в Пермском крае. Тогда Гена была еще маленьким – чуть более 20 сантиметров.

Но сейчас крокодила приходится продавать. Причин несколько, и основная из них – нет места его содержать. Гена живет в большом аквариуме размером 1,5 на 1,5 метра и будет расти дальше, в хороших условиях взрослые особи достигают 2-3 метров в длину. Разместить его в доме, даже частном, непросто. А живут такие рептилии до 100 лет.

Какие зубки! Фото с сайта "Авито"

Какие зубки! Фото с сайта "Авито"

Как пояснил Сергей, крокодилы едят в зависимости от размера и возраста, чем старше, тем реже. Сейчас Гена питается раз в неделю, кормят его мясом, в основном говяжьим сердцем. Характер у него очень спокойный.

Хозяин крокодила надеется, что его купит один из мини-зоопарков.

- Я очень люблю таких экзотических животных. Он у нас домашний любимец, жалко с ним расставаться. Хочется, чтобы он попал в хорошие руки, - говорит Сергей.

К слову, пока по объявлению о продаже еще никто не звонил.

ИСТОЧНИК KP.RU

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