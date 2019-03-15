В Пермском крае впервые пройдет Всероссийский турнир по хоккею «Золотая шайба»

СЕГОДНЯ 15:16 2019-03-15T15:16:52+03:00

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С 17 по 23 марта впервые в Пермском крае состоится финальный этап Всероссийских соревнований юных хоккеистов «Золотая шайба» на призы заслуженного тренера СССР Анатолия Владимировича Тарасова. В соревнованиях примут участие команды юношей 2006-2007 годов рождения.

Спортивная школа Свердловского района приглашает болельщиков на матчи, которые пройдут в спорткомплексе «Победа» (ул. Обвинская, 9). Организаторы турнира обещают горячие поединки, эффектные голы и радушный прием.

Для многих знаменитых хоккеистов этот детский турнир стал первой ступенью к успеху. В «Золотой шайбе» в различные годы принимали участие легендарные хоккеисты, олимпийские чемпионы Владислав Третьяк, Вячеслав Фетисов, Валерий Каменский, а также серебряный призер молодежного чемпионата мира Евгений Кетов из Губахи.

Отметим, что титул победителя будут оспаривать 61 команда со всех уголков страны. В их числе три прикамские команды. В этом году победителям турнира впервые вручат переходящий кубок, который разрабатывался при участии внука основателя турнира, легендарного советского тренера Анатолия Тарасова Алексея.

ИСТОЧНИК KP.RU