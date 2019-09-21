2019-09-21T07:40:54+03:00
Происшествия

«Шел на красный». В Перми таксист сбил пожилого пешехода

Мужчина скончался на месте
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю.Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю.
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Утром в пятницу, 20 сентября, в Кировском районе произошло дорожно-транспортное происшествие. 72-летний мужчина решил перейти улицу Ушакова в районе остановки «Сбербанк» на красный свет. В это время по улице ехал автомобиль «Лада Приора» . 30-летний водитель такси не успел отреагировать на пожилого пешехода и сбил его.

- От полученных травм мужчина скончался на месте, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. - По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Напомним, ранее мы писали о том, что стали известны подробности страшной аварии в Березниках. По предварительной информации, водитель «Субару» выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем «ВАЗ-2115». В результате аварии пострадали два человека: водитель отечественной легковушки и пассажирка иномарки. Их доставили в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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