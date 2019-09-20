2019-09-20T13:26:54+03:00
Общество

В Перми в ночь с 21 на 22 сентября начнется ремонт нового участка улицы Героев Хасана

В связи с этим будет ограничено движение
Лилия Абибулаева
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--Фото: архив "КП"
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В ночь с субботы на воскресенье начнется реконструкция участка улицы Героев Хасана от Хлебозаводской до ТЦ «Шоколад».

Пермякам стоит быть готовым к пробкам, так как движение будет осуществляться по одной полосе в сторону центра. Чтобы ехать в обратную сторону нужно будет развернуться на кольце.

В рамках реконструкции уберут наружное освещение по четной стороне улицы на участке от Бродовского тракта до улицы Василия Васильева и от улицы Хлебозаводской до съезда к ТЦ «Шоколад».

Движение на этом участке будет ограничено до конца ноября.

Напомним, ранее мы писали о том, что из-за «Кросса нации» в Перми изменится движение транспорта. В субботу, 21 сентября, пройдут всероссийские соревнования «Кросс нации». Из-за проведения забега часть улиц в Свердловском районе будет перекрыта, а также изменится движение общественного транспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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