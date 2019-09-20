В Перми в ночь с 21 на 22 сентября начнется ремонт нового участка улицы Героев Хасана
В ночь с субботы на воскресенье начнется реконструкция участка улицы Героев Хасана от Хлебозаводской до ТЦ «Шоколад».
Пермякам стоит быть готовым к пробкам, так как движение будет осуществляться по одной полосе в сторону центра. Чтобы ехать в обратную сторону нужно будет развернуться на кольце.
В рамках реконструкции уберут наружное освещение по четной стороне улицы на участке от Бродовского тракта до улицы Василия Васильева и от улицы Хлебозаводской до съезда к ТЦ «Шоколад».
Движение на этом участке будет ограничено до конца ноября.
Напомним, ранее мы писали о том, что из-за «Кросса нации» в Перми изменится движение транспорта. В субботу, 21 сентября, пройдут всероссийские соревнования «Кросс нации». Из-за проведения забега часть улиц в Свердловском районе будет перекрыта, а также изменится движение общественного транспорта.
ИСТОЧНИК KP.RU