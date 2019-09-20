2019-09-20T14:55:05+03:00
Происшествия

В Прикамье 38-летний мужчина ударил сожительницу ножом

Злоумышленник отправится на три года за решетку
Лилия Абибулаева
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--Фото: Василий Вахрин
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Жителя Осы осудили за причинение тяжкого вреда здоровью своей сожительнице. Сообщение о женщине с ножевым ранением поступило из местной больницы.

Весной в дежурную часть поступило сообщение из медицинского учреждения. Туда доставили 42-летнюю женщину с ножевым ранением.

Сотрудники полиции выяснили, что тяжелую рану женщина получила от своего сожителя. Пара вместе с общим знакомым выпивали. 38-летний мужчина, изрядно выпив, приревновал женщину к приятелю. Он дождался, когда подруга уснет, взял кухонный нож и ударил ее в спину.

Суд приговорил ревнивца к 3 годам 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье на трассе погиб мотоциклист. Водитель получил серьезные травмы, от которых скончался на месте. Сотрудники Госавтоинспеции установили, что у мужчины не было водительского удостоверения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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