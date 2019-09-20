В Прикамье на трассе погиб мотоциклист

СЕГОДНЯ 10:47 2019-09-20T10:51:57+03:00

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Авария произошла на трассе Давыдов-Жемчужный в Гайнском районе Пермского края. Как сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю, в 9:20 по автодороге ехал мотоцикл «ИЖ-Планета». На 42 км трассы 41-летний водитель не справился с управлением и допустил опрокидывание мотоцикла в кювет.

Водитель получил серьезные травмы, от которых скончался на месте. Сотрудники Госавтоинспеции установили, что у мужчины не было водительского удостоверения.

По факту ДТП проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, ранее мы писали о том, что стали известны подробности страшной аварии в Березниках. В ГУ МВД по Пермскому краю рассказали подробности аварии. По предварительной информации, водитель «Субару» выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем «ВАЗ-2115». В результате аварии пострадали два человека: водитель отечественного автомобиля и пассажирка иномарки. Пострадавшие с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу. Остальным оказана разовая медицинская помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU