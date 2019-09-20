2019-09-20T10:51:57+03:00
Происшествия

В Прикамье на трассе погиб мотоциклист

Мужчина не справился с управлением
Лилия Абибулаева
Поделиться:
--Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

Авария произошла на трассе Давыдов-Жемчужный в Гайнском районе Пермского края. Как сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю, в 9:20 по автодороге ехал мотоцикл «ИЖ-Планета». На 42 км трассы 41-летний водитель не справился с управлением и допустил опрокидывание мотоцикла в кювет.

Водитель получил серьезные травмы, от которых скончался на месте. Сотрудники Госавтоинспеции установили, что у мужчины не было водительского удостоверения.

По факту ДТП проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, ранее мы писали о том, что стали известны подробности страшной аварии в Березниках. В ГУ МВД по Пермскому краю рассказали подробности аварии. По предварительной информации, водитель «Субару» выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем «ВАЗ-2115». В результате аварии пострадали два человека: водитель отечественного автомобиля и пассажирка иномарки. Пострадавшие с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу. Остальным оказана разовая медицинская помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Перми в ночь с 21 на 22 сентября начнется ремонт нового участка улицы Героев Хасана
С грузового поезда в Прикамье сняли 40-летнего зацепера
Из-за «Кросса нации» в Перми изменится движение транспорта
В Перми автобус №88 заменит трамвай №3
В Прикамье не будут продавать вейпы несовершеннолетним
В Прикамье мужчину задержали за убийство бездомного
«Вывезли 55 тонн покрышек». В Перми закончили чистить Мотовилихинский пруд
Росавиация отозвала допуск на полеты из Перми в Мюнхен
В Перми с высоты упал 7-летний мальчик
"Улыбается, несмотря на предательство". Хаски выкинули на улицу из-за болезни
В Перми остановлены поиски пропавшего 10-летнего мальчика
В Прикамье поиски 38-летнего мужчины закончились трагедией
Отключение воды в выходные в Перми: краны пересохнут в четырех районах
Полиция возбудила уголовное дело после убийства лаек в Прикамье