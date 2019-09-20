СЕГОДНЯ 13:59 2019-09-20T14:00:33+03:00

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В Перми пьяный мужчина украл часть «лежачего полицейского». Злоумышленника задержали сотрудники полиции.

На улице Карпинского в Индустриальном районе Перми сотрудники Госавтоинспекции остановили водителя «Лады». Мужчина был пьян и у него отсутствовали права.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="576" src="https://www.perm.kp.ru/video/embed/733234" frameborder="0"></iframe> Пермяка задержали за кражу «лежачего полицейского».

Сотрудники полиции проверили машину. При обыске полицейские нашли фрагмент дорожного кабель-канала. Часть «лежачего полицейского» пермяк украл с улицы Рязанская. Его он хотел использовать для личных целей.

В отношении мужчины оформили административный материал за отказ от медосвидетельствования

Напомним, ранее мы писали о том, что жители Прикамья подозреваются в угоне автомобилей.Следователи выяснили, что в августе 2019 года 17, 18 и 23 - летние молодые люди совершили несколько угонов. В деревне Пустынники парни угнали автомобиль «Ока». На нем они доехали до села Серга. Но съехав с дороги, застряли в грязи и бросили машину. В селе Серга молодые люди угнали ВАЗ-2107.

ИСТОЧНИК KP.RU