2019-09-20T14:00:33+03:00
Происшествия

Пермяка задержали за кражу «лежачего полицейского»

Мужчина хотел его использовать для собственных нужд [видео]
Лилия Абибулаева
Поделиться:
--Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

В Перми пьяный мужчина украл часть «лежачего полицейского». Злоумышленника задержали сотрудники полиции.

На улице Карпинского в Индустриальном районе Перми сотрудники Госавтоинспекции остановили водителя «Лады». Мужчина был пьян и у него отсутствовали права.

Пермяка задержали за кражу «лежачего полицейского».

Сотрудники полиции проверили машину. При обыске полицейские нашли фрагмент дорожного кабель-канала. Часть «лежачего полицейского» пермяк украл с улицы Рязанская. Его он хотел использовать для личных целей.

В отношении мужчины оформили административный материал за отказ от медосвидетельствования

Напомним, ранее мы писали о том, что жители Прикамья подозреваются в угоне автомобилей.Следователи выяснили, что в августе 2019 года 17, 18 и 23 - летние молодые люди совершили несколько угонов. В деревне Пустынники парни угнали автомобиль «Ока». На нем они доехали до села Серга. Но съехав с дороги, застряли в грязи и бросили машину. В селе Серга молодые люди угнали ВАЗ-2107.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Прикамье 38-летний мужчина ударил сожительницу ножом
Детский сад в Перми закрыли из-за плохого состояния кровли
В Перми в ночь с 21 на 22 сентября начнется ремонт нового участка улицы Героев Хасана
С грузового поезда в Прикамье сняли 40-летнего зацепера
Из-за «Кросса нации» в Перми изменится движение транспорта
В Перми автобус №88 заменит трамвай №3
В Прикамье не будут продавать вейпы несовершеннолетним
В Прикамье мужчину задержали за убийство бездомного
«Вывезли 55 тонн покрышек». В Перми закончили чистить Мотовилихинский пруд
Росавиация отозвала допуск на полеты из Перми в Мюнхен
В Перми с высоты упал 7-летний мальчик
В Прикамье на трассе погиб мотоциклист
"Улыбается, несмотря на предательство". Хаски выкинули на улицу из-за болезни
В Перми остановлены поиски пропавшего 10-летнего мальчика
В Прикамье поиски 38-летнего мужчины закончились трагедией
Отключение воды в выходные в Перми: краны пересохнут в четырех районах
Полиция возбудила уголовное дело после убийства лаек в Прикамье