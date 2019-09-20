Жители Прикамья подозреваются в угоне автомобилей

СЕГОДНЯ 06:20 2019-09-20T06:22:05+03:00

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В Пермском крае задержали трех молодых человек за угон автомобилей. В отношении них возбудили уголовное дело.

Следователи выяснили, что в августе 2019 года 17, 18 и 23 - летние молодые люди совершили несколько угонов. В деревне Пустынники парни угнали автомобиль «Ока». На нем они доехали до села Серга. Но съехав с дороги, застряли в грязи и бросили машину. В селе Серга молодые люди угнали ВАЗ-2107. Злоумышленники катались по сельским улицам, а потом бросили машину на обочине и скрылись.

Парней задержали. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, ранее мы писали о том, что житель Прикамья предстанет перед судом за кражу арбалета. В отдел полиции Краснокамска обратился местный житель. Мужчина сообщил о том, что с его дачного участка пропал арбалет стоимостью 45 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU