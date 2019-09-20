2019-09-20T12:50:50+03:00
Общество

Из-за «Кросса нации» в Перми изменится движение транспорта

Соревнования пройдут на лыжной базе «Динамо»
Лилия Абибулаева
Поделиться:
--Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

В субботу, 21 сентября, пройдут всероссийские соревнования «Кросс нации». Из-за проведения забега часть улиц в Свердловском районе будет перекрыта, а также изменится движение общественного транспорта.

Так, с 6:00 до 17:00 на участке улицы Самаркандской от Глуховской до Художника Зеленина будет организовано одностороннее движение.

В это же время по обеим сторонам улицы Самаркандская от улицы Лякишева до въезда на территорию базы «Динамо» запретят остановку и стоянку. Чтобы не попасть в пробку, планируйте заранее пути объезда.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми ограничили проезд по улице Советской. Проезд по улице Советской закрыт в связи с выполнением производственных работ на инженерных сетях. Об этом сообщили в департаменте дорог и транспорт пермской администрации. Движение планируют открыть 23 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Перми в ночь с 21 на 22 сентября начнется ремонт нового участка улицы Героев Хасана
С грузового поезда в Прикамье сняли 40-летнего зацепера
В Перми автобус №88 заменит трамвай №3
В Прикамье не будут продавать вейпы несовершеннолетним
В Прикамье мужчину задержали за убийство бездомного
«Вывезли 55 тонн покрышек». В Перми закончили чистить Мотовилихинский пруд
Росавиация отозвала допуск на полеты из Перми в Мюнхен
В Перми с высоты упал 7-летний мальчик
В Прикамье на трассе погиб мотоциклист
"Улыбается, несмотря на предательство". Хаски выкинули на улицу из-за болезни
В Перми остановлены поиски пропавшего 10-летнего мальчика
В Прикамье поиски 38-летнего мужчины закончились трагедией
Отключение воды в выходные в Перми: краны пересохнут в четырех районах
Полиция возбудила уголовное дело после убийства лаек в Прикамье