Из-за «Кросса нации» в Перми изменится движение транспорта

СЕГОДНЯ 12:50 2019-09-20T12:50:50+03:00

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В субботу, 21 сентября, пройдут всероссийские соревнования «Кросс нации». Из-за проведения забега часть улиц в Свердловском районе будет перекрыта, а также изменится движение общественного транспорта.

Так, с 6:00 до 17:00 на участке улицы Самаркандской от Глуховской до Художника Зеленина будет организовано одностороннее движение.

В это же время по обеим сторонам улицы Самаркандская от улицы Лякишева до въезда на территорию базы «Динамо» запретят остановку и стоянку. Чтобы не попасть в пробку, планируйте заранее пути объезда.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми ограничили проезд по улице Советской. Проезд по улице Советской закрыт в связи с выполнением производственных работ на инженерных сетях. Об этом сообщили в департаменте дорог и транспорт пермской администрации. Движение планируют открыть 23 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU