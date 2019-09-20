С грузового поезда в Прикамье сняли 40-летнего зацепера

СЕГОДНЯ 13:01 2019-09-20T13:02:15+03:00

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Пермяк решил бесплатно проехаться на поезде, но попал в руки полицейский. Издание «Рифей-Пермь» сообщает, что 40-летнего местного жителя сняли с поезда сотрудники полиции.

Мужчина решил сэкономить и проехать не «в» поезде, а «на» нем. Его заметили на станции Менделеево, а когда нарушитель доехал до Верещагино, его задержали полицейские.

Задержанный ехал в Чусовой к другу. Денег на билет у него не оказалось. Проблему он решил таким образом: на станции «Железнодорожная» он незаметно пробрался к шестому вагону и залез на вагон.

Однако, даже если бы не бдительность полицейских, нарушитель не попал бы к другу. Он перепутал направление. Об этом мужчина узнал только в Верещагино.

В отношении пермяка составили протокол об административном правонарушении.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье мужчину задержали за убийство бездомного

ИСТОЧНИК KP.RU