В Прикамье мужчину задержали за убийство бездомного

СЕГОДНЯ 11:50 2019-09-20T11:50:49+03:00

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В Пермском крае 31-летнего местного жителя обвиняют в убийстве бездомного. Инцидент произошел в Чернушке.

Местный житель внезапно стал избивать 39-летнего бездомного. Мужчина бил его по голове, рукам, ногам и телу. Травмы были слишком серьезными. Потерпевший скончался на месте. Злоумышленник не остановился на этом. Чтобы скрыть следы преступления, житель Чернушки вывез тело погибшего в лес в Куединский район и спрятал там.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу

Напомним, ранее мы писали о том, что жительница Прикамья напала с ножом на мужа подруги. В местный отдел полиции поступило сообщение о причинении ножевых ранений. Сотрудники полиции выяснили, что потерпевший выпивал в своей квартире вместе с женой и ее подругой. Между мужчиной и приятельницей жены произошла ссора. Хозяин дома оскорбил и ударил гостью. Женщина не сдержалась, схватила нож и ударила мужчину ножом в грудь.

ИСТОЧНИК KP.RU