В Перми ограничили проезд по улице Советской

СЕГОДНЯ 07:22 2019-09-20T07:22:30+03:00

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В Ленинском районе Перми закрыли улицу Советскую. Там ведутся ремонтные работы.

Проезд по улице Советской закрыт в связи с выполнением производственных работ на инженерных сетях. Об этом сообщили в департаменте дорог и транспорт пермской администрации. Движение планируют открыть 23 сентября.

Напомним, ранее мы писали о том, что в выходные ограничат еще один участок на улице Героев Хасана. 21 сентября для переустройства канализации на участке от улицы Хлебозаводской до ТЦ «Шоколад» будет ограничено движение транспорта. До конца ноября здесь останется открытой лишь одна полоса в сторону центра города и разворотное кольцо в сторону Липовой горы. По необходимости на дороге будут выставлены регулировщики для управления движением в «ручном режиме». Также будет скорректирован маршрут автобуса №19 «Ипподром - микрорайон Липовая гора».

ИСТОЧНИК KP.RU