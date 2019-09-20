В Перми автобус №88 заменит трамвай №3
В Перми из-за ремонта улицы Строителей в Дзержинском районе Перми закроют трамвайный маршрут №3. В планах реконструкция трамвайных путей в микрорайоне Парковый.
Чтобы не оставлять жителей микрорайона без транспорта, трамвайный маршрут заменят автобусом №88 «Станция Пермь-2 – улица Трамвайная».
Он выйдет на маршрут 25 сентября и будет следовать по улице Ленина, чрез площадь Гайдара, улицам Окулова, Дзержинского и Трамвайной.
В связи с тем, что автобус начнет работать 25 сентября трамвай продолжит работать до 24 сентября.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми ограничили проезд по улице Советской. Проезд по улице Советской закрыт в связи с выполнением производственных работ на инженерных сетях. Об этом сообщили в департаменте дорог и транспорт пермской администрации. Движение планируют открыть 23 сентября.
ИСТОЧНИК KP.RU