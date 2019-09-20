2019-09-20T12:34:22+03:00
Общество

В Перми автобус №88 заменит трамвай №3

Работать маршрут начнет с 25 сентября
Лилия Абибулаева
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--Фото: архив "КП"
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В Перми из-за ремонта улицы Строителей в Дзержинском районе Перми закроют трамвайный маршрут №3. В планах реконструкция трамвайных путей в микрорайоне Парковый.

Чтобы не оставлять жителей микрорайона без транспорта, трамвайный маршрут заменят автобусом №88 «Станция Пермь-2 – улица Трамвайная».

Он выйдет на маршрут 25 сентября и будет следовать по улице Ленина, чрез площадь Гайдара, улицам Окулова, Дзержинского и Трамвайной.

В связи с тем, что автобус начнет работать 25 сентября трамвай продолжит работать до 24 сентября.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми ограничили проезд по улице Советской. Проезд по улице Советской закрыт в связи с выполнением производственных работ на инженерных сетях. Об этом сообщили в департаменте дорог и транспорт пермской администрации. Движение планируют открыть 23 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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