2019-09-20T12:16:15+03:00
Общество

В Прикамье не будут продавать вейпы несовершеннолетним

За нарушение закона предусмотрен штраф
Лилия Абибулаева
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--Фото: архив "КП"
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В Пермском крае электронные сигареты и вейпы стали часто взрываться. Среди пострадавших много подростков. Издание «Business Class» сообщает о том, что прокуратура Пермского края выступила с предложением запретить продавать вейпы несовершеннолетним. Депутаты Заксобрания поддержали предложение ведомства и приняли закон, запрещающий продажу вейпов и электронных сигарет несовершеннолетним.

Нарушителей будет наказывать штрафами. Физическим лица придется заплатить от трех до пяти тысяч рублей. Должностным лицам предусмотрен штраф в размере от 30 тысяч до 560 тысяч рублей. Юридические лица будут вынуждены заплатить от 50 до 80 тысяч рублей.

Напомним, ранее мы писали о том, что у пермяка во рту взорвался вейп. Молодой человек обратился в частную стоматологическую клинику. В результате инцидента он остался без нескольких зубов, сильно поранил губу и руки. Ему еще предстоит лечение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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