У пермяка во рту взорвался вейп

СЕГОДНЯ 11:20 2019-09-17T11:20:13+03:00

Изменить размер текста: A A

Несколько недель назад житель Перми решил покурить свой вейп. Когда он затянулся, устройство, неожиданно, взорвалось.

- Молодой человек обратился в частную стоматологическую клинику, - рассказал нам источник в медицинских кругах. - В результате инцидента он остался без нескольких зубов, сильно поранил губу и руки. Ему еще предстоит лечение.

В апреле прошлого года подобная история произошла в Зеленограде. Студентка вышла из университета и решила покурить вейп. Когда девушка затянулась, он взорвался прямо в руках. Также от устройства отлетела какая-то деталь и ранила подругу девушки, которая шла рядом. Очевидцы вызвали "скорую помощь", и бригада медиков забрала девушек в больницу.

Владелице вейпа, у которой повреждена рука, 18 лет. А ее подруге - всего 17.

ИСТОЧНИК KP.RU