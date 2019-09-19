2019-09-19T14:23:12+03:00
Происшествия

Жительница Прикамья напала с ножом на мужа подруги

Перед этим мужчина ее оскорбил
Лилия Абибулаева
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--Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Пермском крае задержали 34-летнюю жительницу ЗАТО Звездный. Женщину подозревают в причинении тяжкого вреда здоровью мужу подруги.

В местный отдел полиции поступило сообщение о причинении ножевых ранений. Сотрудники полиции выяснили, что потерпевший выпивал в своей квартире вместе с женой и ее подругой. Между мужчиной и приятельницей жены произошла ссора. Хозяин дома оскорбил и ударил гостью. Женщина не сдержалась, схватила нож и ударила мужчину ножом в грудь.

В тяжелом состоянии его госпитализировали.

Женщину задержали. В отношении нее избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Расследование продолжается.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье арестовали подозреваемого в убийстве пенсионера из Чайковского. По подозрению в убийстве задержали 60-летнего местного жителя. По данным следствия, между мужчинами произошел конфликт. Задержанный нанес погибшему несколько ударов ножом и скинул тело в колодец.

ИСТОЧНИК KP.RU

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