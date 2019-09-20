Росавиация отозвала допуск на полеты из Перми в Мюнхен

СЕГОДНЯ 11:16 2019-09-20T11:16:43+03:00

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Федеральное агентство воздушного транспорта издало приказ об отзыве допуска на полеты по маршруту Пермь – Мюнхен у авиакомпании ЮТэйр. Как сообщается в приказе, основанием для этого стало решение самого перевозчика. Напомним, краевые власти рассматривали возможность субсидирования рейсов в Мюнхен, но в результате выбрали Прагу. Первый рейс в столицу Чехии состоялся 18 сентября. Его пассажирами стали 127 пермяков. Всего же в Прагу уже куплено полторы тысячи билетов. В качестве субсидий на организацию этого рейса авиакомпания «Уральские авиалинии» получит 44 миллиона рублей. Ну, а рейсы до Мюнхена бюджетную поддержку не получили. Поэтому авиакомпания отказалась от допуска.

Тем же приказом Росавиация выдала допуск на полеты из Перми в Баку. Рейсы в Азербайджан планирует выполнять авиакомпания ИрАэро два раза в неделю.

ИСТОЧНИК KP.RU