2019-09-19T14:13:38+03:00
Туризм

Начались полеты из Перми в Прагу

Билет в Чехию стоит около 10 тысяч рублей
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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В Прагу летают самолеты "Уральских авиалиний".В Прагу летают самолеты "Уральских авиалиний".Фото: Алексей БУЛАТОВ
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На этой неделе первые 127 пермяков улетели напрямую из Перми в Прагу. Авиакомпания «Уральские авиалинии» открыла регулярные рейсы до столицы Чехии. Полеты будут проходить по средам и субботам. Вылеты из Перми в 15.20, из Праги - в 7.00 (время местное для обоих аэропортов). Время в пути составляет около 4 часов.

Эти рейсы позволят пермякам не только прогуляться по Староместской площади и полюбоваться знаменитыми часами Орлой. Из Праги легко и удобно добираться до многих европейских городов. К примеру, расстояние до Дрездена составляет всего 150 километров, а до Вены - 300. Так что пражский рейс дает удобную возможность туристам, которые хотят провести отпуск в Европе.

Самые дешевые билеты на рейс до Праги начинаются с суммы 9863 рублей. За эти деньги с собой можно провезти одно место багажа весом до 10 килограммов и ручную кладь - до 5 килограммов. Под Новый год минимальная стоимость билетов вырастет до 15 тысяч.

Билеты в бизнес-класс на осенние полеты в Прагу можно купить за 26 тысяч рублей, а в новогодние праздники их цена вырастет до 32 тысяч и выше.

ИСТОЧНИК KP.RU

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