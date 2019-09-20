В Перми с высоты упал 7-летний мальчик

СЕГОДНЯ 11:01 2019-09-20T11:38:09+03:00

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В Орджоникидзевском районе Перми произошло ЧП. Источник, близкий к ситуации, сообщил, что с гаража на улице Уссурийской во время игры упал 7-летний ребенок.Высота строения около двух метров. При падении мальчик получил серьезные травмы. Очевидцы вызвали «скорую помощь».

Врачи осмотрели ребенка и с ушибом поясной области увезли в травмпункт городской больницы №6.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми с 5 этажа упала 15-летняя девочка. В Орджоникидзевском районе произошло ЧП. 15-летняя школьница выпала из окна 5 этажа. Источник, близкий к ситуации, сообщил, что трагедия случилась ночью 11 августа. Известно, что после падения девочка осталась жива. Очевидцы вызвали «скорую помощь». С сочетанной травмой тела ее отправили в городскую клиническую больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU