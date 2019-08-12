В Перми с 5 этажа упала 15-летняя девочка

СЕГОДНЯ 09:47 2019-08-12T09:47:09+03:00

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В Орджоникидзевском районе произошло ЧП. 15-летняя школьница выпала из окна 5 этажа. Источник близкий к ситуации сообщил, что трагедия случилась ночью 11 августа.

Известно, что после падения девочка осталась жива. Очевидцы вызвали «скорую помощь». С сочетанной травмой тела ее отправили в городскую клиническую больницу.

Напомним, ранее мы писали о том, что за выходные в Перми из окон выпали три человека. За прошедшие выходные в Перми четыре человека выпали из окна. Вечером в пятницу, 9 августа, несчастный случай произошел на шоссе Космонавтов. Там, с высоты 3 метров упал 65-летний мужчина. В воскресенье, 11 августа, из окна 4 этажа на улице Карпинского выпал 60-летний мужчина. В этот же день произошел еще один несчастный случай. С 5 этажа дома на улице Сигаева выпал 29-летний мужчина.

ИСТОЧНИК KP.RU