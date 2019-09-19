Житель Прикамья предстанет перед судом за кражу арбалета

СЕГОДНЯ 11:04 2019-09-19T11:04:15+03:00

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В Пермском крае осудят 35-летнего местного жителя за кражу арбалета. В отдел полиции Краснокамска обратился местный житель. Мужчина сообщил о том, что с его дачного участка пропал арбалет стоимостью 45 тысяч рублей.

Оказалось, что на даче потерпевшего проживал его двоюродный брат. Внезапно родственник пропал и перестал отвечать на звонки, а вместе с ним пропали и бензопила, и шуруповерт.

Через некоторое время оперативники нашли злоумышленника. Мужчину нашли в квартире его знакомой. Мужчина рассказал, что на кражу решился из-за сложного финансового положения.

Арбалет злоумышленник сдал в комиссионный магазин, а электроинструменты продал.

В отношении него возбудили уголовное дело. Сейчас мужчина ожидает суда.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье мужчину осудили за кражу денег у собственной матери.

ИСТОЧНИК KP.RU