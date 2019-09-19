2019-09-19T11:04:15+03:00
Происшествия

Житель Прикамья предстанет перед судом за кражу арбалета

Оружие принадлежало двоюродному брату злоумышленника
Лилия Абибулаева
Поделиться:
--
Изменить размер текста:

В Пермском крае осудят 35-летнего местного жителя за кражу арбалета. В отдел полиции Краснокамска обратился местный житель. Мужчина сообщил о том, что с его дачного участка пропал арбалет стоимостью 45 тысяч рублей.

Оказалось, что на даче потерпевшего проживал его двоюродный брат. Внезапно родственник пропал и перестал отвечать на звонки, а вместе с ним пропали и бензопила, и шуруповерт.

Через некоторое время оперативники нашли злоумышленника. Мужчину нашли в квартире его знакомой. Мужчина рассказал, что на кражу решился из-за сложного финансового положения.

Арбалет злоумышленник сдал в комиссионный магазин, а электроинструменты продал.

В отношении него возбудили уголовное дело. Сейчас мужчина ожидает суда.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье мужчину осудили за кражу денег у собственной матери.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жительница Прикамья напала с ножом на мужа подруги
В Перми приступят к ремонту следующего участка улицы Героев Хасана
В Прикамье на расселение сгоревшего в Краснокамске дома выделят 100 миллион рублей
В Перми закроют трамвайный маршрут №3
Жителям Прикамья расскажут о работе железной дороги
В Прикамье формируется центр компетенций сельхозотрасли
В Прикамье мужчину осудили распространение наркотиков
В Перми пройдет фестиваль «Молодой инноватор»
В Прикамье арестовали подозреваемого в убийстве пенсионера из Чайковского
В Прикамье разыскивают 38-летнего мужчину
Грипп не за горами
«Сильный ветер и снег». В Пермском крае ожидается похолодание
Группа компаний ПЗСП представит свои объекты на «Ярмарке недвижимости»
На свалке в Перми обнаружили опасное химическое вещество
"Меня родной отец не узнает". Девушка похудела на 33 кг и стала бодибилдером
«Проснулась от грохота». В пермском доме обрушился потолок
В Перми появится памятник-копилка бездомному коту
На фестивале «Флаэртиана» покажут фильм Дзиги Вертова
В Перми в ДТП с автобусом пострадал 8-летний ребенок
В Перми учеников начальных классов будут обучать программированию
В Перми пройдет экологическая акция «Чистая среда»
Первым рейсом из Перми в Прагу улетели почти 130 человек
Стали известны подробности страшной аварии в Березниках
В Пермском крае произошла серьезная авария, есть пострадавшие
Ремонт участка улицы Героев Хасана начнется с 21 сентября
При администрации города в Перми появится родительский совет