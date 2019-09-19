В Прикамье вторую неделю разыскивают мужчину, уехавшего на рыбалку

СЕГОДНЯ 18:17 2019-09-19T18:17:09+03:00

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Житель Березников, 43-летний Андрей Бодагов в ночь на 7 сентября уехал на рыбалку на реку Кама в район деревни Пыскор. С тех пор он на связь не выходил, и что с ним случилось, никому неизвестно. Как сообщили в поисковом отряде «Регион 59», нужны добровольцы для поисков Андрея Бодагова. Особенно требуется помощь рыбаков, которые могли бы на лодках прочесать берега реки.

Приметы пропавшего рыбака: рост 176 сантиметров, среднее телосложение, карие глаза, темно-русые волосы. Был одет в синюю фуфайку и черные штаны.

Напомним, ранее мы писали о том, что исчезнувшую при загадочных обстоятельствах пермячку ищут уже три месяца. 77-летняя Назиля Фуфачева пропала еще 9 июня в микрорайоне Крохалева. Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» рассказали о том, что женщина вышла из своего дома по улице Солдатова, оставив ключи в замке. Дома никого не было. Больше ее никто не видел.

ИСТОЧНИК KP.RU