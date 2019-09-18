«Оставила ключи в замке и ушла». Исчезнувшую при загадочных обстоятельствах пермячку ищут уже три месяца

СЕГОДНЯ 12:56 2019-09-18T15:17:58+03:00

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77-летняя Назиля Фуфачева пропала еще 9 июня в микрорайоне Крохалева. Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» рассказали «Комсомолке» о том, что женщина вышла из своего дома по улице Солдатова, оставив ключи в замке. Дома никого не было. Больше ее никто не видел.

Назиля Габдульзяновна страдает потерей памяти. Куда она могла отправиться, родственники не могут даже предположить. Раньше она никуда одна не уходила, гуляла только с дочерью по привычному маршруту. Первоначальное подозрение, что она отправилась к сестре, не подтвердилось.

Волонтеры в течение нескольких дней прочесывали местность, в том числе ближайшие лога и гаражи, проверяли показания свидетелей. С информацией о том, что видели похожую женщину, обратились 10 человек. Вместе с родственниками волонтеры просмотрели камеры видеонаблюдения, но во всех случаях это была не Назиля Фуфачева.

Сейчас поиски продолжаются. Волонтеры регулярно звонят в больницы и социальные центры, обновляют ориентировки в соцсетях, держат связь с полицией.

Приметы Назили Фуфачевой: рост 160 см, среднего телосложения, волосы седые короткие, глаза карие, особая примета - родинка на правой щеке. Была одета в светло-серую куртку, серую юбку, коричневые или серые туфли, красно-зеленый платок, с собой была черная сумка.

Если вы что-либо знаете о местонахождении 77-летней Назили Фуфачевой или хотите помочь в поисках, просьба позвонить по телефону 8-800-700-54-52 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU