2019-09-19T14:06:01+03:00
Общество

В Перми приступят к ремонту следующего участка улицы Героев Хасана

Работы начнутся 21 сентября
Лилия Абибулаева
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Фото: Администрация ПермиФото: Администрация Перми
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В пятницу, 21 сентября, подрядчик начнет ремонт участка улицы Героев Хасана от Хлебозаводской до торгового центра «Шоколад». Работы будут вестись параллельно на двух участках улицы.

В связи с этим с 21 сентября и до конца ноября на участке вводится ограничение движения транспорта. Открыта будет только одна полоса в сторону центра города.

В администрации города отмечают, что все дорожные службы должны предпринять меры для отсутствия транспортных заторов. В случае затруднения движения будут перенастроены светофоры, направлены наряды ГИБДД для регулировки движения.

Напомним, ранее мы писали о том, что трассу Пермь - Екатеринбург достроят через восемь лет. Участок трассы перед поворотом на Кунгур начнут реконструировать в 2025 году. Закончить планируют в 2027 году. К концу 2020 году планируют закончить ремонт дороги в районе села Кояново.

ИСТОЧНИК KP.RU

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