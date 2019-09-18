Трассу Пермь - Екатеринбург достроят через восемь лет

СЕГОДНЯ 13:39 2019-09-18T13:39:33+03:00

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На заседании комитета по развитию инфраструктуры Законодательного Собрания Пермского края рассказали о сроках реконструкции трассы Пермь-Екатеринбург.

Издание «Business Class» сообщает, что участок трассы перед поворотом на Кунгур начнут реконструировать в 2025 году. Закончить планируют в 2027 году. К концу 2020 году планируют закончить ремонт дороги в районе села Кояново. Ремонт обойдется в 6, 3 миллиардов рублей. Работы должны были завершиться еще в 2015 году, но возникли сложности с переносом нефтепровода.

Кроме того, подрядчик до конца 2022 года планирует завершить участок трассы с 47 по 58 километр. Реконструкция трассы Пермь – Кунгур с 58 по 75 километр стартует в 2022 году, а завершится в 2024 году. Стоимость работ оценивается в 4,4 миллиардов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU