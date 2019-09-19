Жителям Прикамья расскажут о работе железной дороги

СЕГОДНЯ 13:00 2019-09-19T13:00:03+03:00

Выставка пройдет с 16 по 18 октября

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В рамках Пермского инженерно-промышленного форума-2019 АО «Российские железные дороги» презентует жителям Перми передвижной выставочно-лекционный комплекс (ПВЛК), состоящий из девяти вагонов – восьми экспозиционных и одного лекционного, с оборудованием для показа видеороликов в формате 3D.

В каждом вагоне будут представлены инновационные проекты в сфере железнодорожного транспорта и энергетики. Посетители смогут увидеть работу железнодорожной станции, узнать принцип организации перевозок в угольном терминале порта Усть-Луга.

Также на выставке представят пример использовании нанотехнологий в железнодорожной промышленности, медицине и повседневной жизни.

Посетить выставку можно будет с 16 по 18 октября с 10:00 до 19:00

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми пройдет фестиваль «Молодой инноватор». Он пройдет в краевой библиотеке им. Горького 28 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU