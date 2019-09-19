В Перми пройдет фестиваль «Молодой инноватор»

СЕГОДНЯ 11:42 2019-09-19T11:42:37+03:00

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Пермских школьников приглашают поучаствовать в фестивале «Молодой инноватор». Он пройдет в краевой библиотеке им. Горького 28 сентября.

Школьники от 11 лет смогут принять участие в познавательных мастер-классах «Моя виртуальная планета», «Программируй на JAVA», «Как снять мультфильм на телефон», «Занимательная физика», «Создание скетчей», «Мастерим из глины», «Теория решения изобретательских задач», «Профессии будущего со школьной скамьи», а также поучаствовать в командной игре «Атака. Даешь залп».

Желающим стать частью фестиваля «Молодой инноватор» необходимо зарегистрировать. Всех участников ждут в субботу, 28 сентября, с 11:00 до 12:00.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми появится памятник-копилка бездомному коту. В ближайшие выходные, 21 и 22 сентября, в Перми пройдет «Пушистый фестиваль». Программа мероприятия достаточно богата: большая выставка животных из приютов, конкурс яблочного пирога, живая музыка, лекции об уходе за кошками и многое другой.

ИСТОЧНИК KP.RU