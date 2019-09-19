2019-09-19T08:49:27+03:00
Дом. Семья

В Перми появится памятник-копилка бездомному коту

Его представят на «Пушистом фестивале»
Лилия Абибулаева
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Фото: личная страница Гали МореФото: личная страница Гали Море
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В ближайшие выходные, 21 и 22 сентября, в Перми пройдет «Пушистый фестиваль». Программа мероприятия достаточно богата: большая выставка животных из приютов, конкурс яблочного пирога, живая музыка, лекции об уходе за кошками и многое другой.

Знаковым для организаторов событием станет открытие памятника бездомному коту. Он будет выполнять не только эстетическую функцию, но и практическую. Памятник будет служить копилкой.

- Это маленький макет нашего будущего памятника-копилки бездомному коту, который мы планируем установить в очень значимом месте для города! Его сделали наши друзья из Project’17, - сообщает на своей странице владелица приюта «Матроскин» Галя Море.

Напомним, ранее мы писали о том, что волонтеры ищут дом для 18-летнего кота Гоши, которого хозяйка сдала в приют.

ИСТОЧНИК KP.RU

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