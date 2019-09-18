2019-09-18T10:53:03+03:00
Происшествия

В Прикамье мужчину осудили за кражу денег у собственной матери

Он украл 44 тысячи рублей
Лилия Абибулаева
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--Фото: архив "КП"
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Жителя Осы осудили за ограбление собственной матери. Мужчина снял с карты женщины деньги и потратил на свои нужды.

В отдел полиции обратилась женщина с заявлением о краже. Жительница Осы рассказала, что в течение нескольких дней с ее карты незаконно списываются денежные средства. В общем, со счета пропали 44 тысячи рублей.

Стражи порядка предположили, что кражу мог совершить сын женщины. 25-летний мужчина попросил у родственницы карту, чтобы расплатиться в магазине и решил оставить ее себе. Злоумышленник знал пин-код от карты. Он снял деньги и потратил на личные нужды.

В ходе следствия фигурант полностью возместил матери причиненный материальный ущерб.

Суд назначил виновному наказание в виде штрафа в размере 120 тысяч рублей.

Напомним, ранее мы писали о том, что житель Прикамья зашел в гости к другу, а вышел с ювелирными украшениями

ИСТОЧНИК KP.RU

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