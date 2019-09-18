2019-09-18T09:47:51+03:00
Общество

Житель Прикамья целый год вывозил отходы на земли сельскохозяйственного назначения

Мусор он сжигал или закапывал
Лилия Абибулаева
Поделиться:
--Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

В Пермском крае осудили за порчу земель. Мужчина в течение года утилизировал бытовые и промышленные отходы на землях сельскохозяйственного назначения.

Сотрудники полиции установили, что 43-летний житель Чайковского не только вывозил на земельный участок мусор, там он сжигал отходы и закапывал в землю. Своими действиями он нарушил экологическое законодательство и причинил вред природе. Также злоумышленник причинил материальный вред в размере 1,3 миллионов рублей собственнику участка.

В ходе расследования уголовного дела мужчина возместил причиненный ущерб и произвел рекультивацию загрязненного земельного участка.

Суд назначил виновному наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей.

Напомним, ранее мы писали о том, что пермские школьники проведут субботник на Мотовилихинском пруду. Участники субботника не только приберут территорию, но и поучаствуют в тематической викторине

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Перми неизвестные обмазали клеем качели на детской площадке
«Вот это ножки!». Зоя Бербер покорила поклонников откровенным фото в постели
В Перми у бездомного мужчины украли инвалидную коляску
В Прикамье мужчину осудили за кражу денег у собственной матери
В Пермском крае с начала года 74 человека стали почетными донорами
В Прикамье полицейские закрыли наркопритон
«Диагноз как у Жанны Фриске». Маленькая Вероника борется за свою жизнь уже три года
Специалисты проверяют, как прижились ранее высаженные деревья
"Ее использовали как инкубатор, а потом выбросили". Волонтер спасла от гибели слепого пекинеса
В Перми началась осенняя обработка от грызунов
В Перми планируют снести пристрой на Комсомольском проспекте, 7
«Ушел на рыбалку и пропал». В Прикамье разыскивают 51-летнего мужчину
В Перми на «зебре» иномарка сбила пешехода
При столкновении легковушек в Перми пострадал 16-летний подросток
В руках пермяка взорвалась электронная сигарета
«Что за изверги?!». В Перми неизвестные обстреляли собаку дротиками с ядом
В Перми осудят четырех мужчин за организацию казино
Ограничение движения в сентябре 2019 в Перми: дороги перекроют из-за «Кросса нации»
Верховный суд отменил оправдательный приговор по делу о жестоком убийстве пермского бизнесмена и его жены
Стало известно о возможных причинах смерти депутата в пермском кафе
В Перми задержали подростка, который ходил по железной дороге
"Все началось с онемения пальцев руки". 14-летний подросток борется с онкологией
Пермские школьники проведут субботник на Мотовилихинском пруду
«Духи и сотовые телефоны». В прикамскую колонию пытались провезти запрещенные вещества в баллонах
На трассе в Прикамье сбили кабаниху с пятью детенышами
В пермской многоэтажке рабочие срезали батареи и исчезли