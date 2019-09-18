Житель Прикамья целый год вывозил отходы на земли сельскохозяйственного назначения

СЕГОДНЯ 09:47 2019-09-18T09:47:51+03:00

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В Пермском крае осудили за порчу земель. Мужчина в течение года утилизировал бытовые и промышленные отходы на землях сельскохозяйственного назначения.

Сотрудники полиции установили, что 43-летний житель Чайковского не только вывозил на земельный участок мусор, там он сжигал отходы и закапывал в землю. Своими действиями он нарушил экологическое законодательство и причинил вред природе. Также злоумышленник причинил материальный вред в размере 1,3 миллионов рублей собственнику участка.

В ходе расследования уголовного дела мужчина возместил причиненный ущерб и произвел рекультивацию загрязненного земельного участка.

Суд назначил виновному наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей.

Напомним, ранее мы писали о том, что пермские школьники проведут субботник на Мотовилихинском пруду. Участники субботника не только приберут территорию, но и поучаствуют в тематической викторине

ИСТОЧНИК KP.RU