«Он сидит в клетке и плачет». Волонтеры ищут дом для 18-летнего кота Гоши, которого хозяйка сдала в приют
- Он забивается в самый угол клетки под плед своей хозяйки и дрожит, пытается уловить любимый, родной запах…- пишут волонтеры пермского приюта «Матроскин».
Накануне им сдали 18-летнего кота Гошу. Он находится в ужасе из-за того, что оказался в приюте. Бедняга плачет в клетке и просит взять его на руки, ведь раньше он никогда не оставался один, без хозяев.
- Он каждую секунду вглядывается в дверь, словно ждет, когда за ним вернется хозяйка, - рассказали волонтеры. - Но хозяйка Гоши уехала в длительную командировку и не смогла его забрать.
Кот - очень ласковый и спокойный, ходит в лоток. Ему срочно нужен новый дом, потому что в приюте Гоше плохо. В силу возраста кот хромает, у него сердечная недостаточность. Гоша нуждается в специальном корме.
Если вы готовы взять котика домой и понимаете, что за ним нужен серьезный уход, звоните волонтеру Владе +7 (902) 805 27 21.
ИСТОЧНИК KP.RU