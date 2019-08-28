2019-08-28T13:25:54+03:00
Дом. Семья

«Он сидит в клетке и плачет». Волонтеры ищут дом для 18-летнего кота Гоши, которого хозяйка сдала в приют

Пока бедняга живет в пермском приюте и тоскует по дому
Елена КОНОВА
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Гоше очень тяжело в приюте. Фото из группы приюта "Матроскин"Гоше очень тяжело в приюте. Фото из группы приюта "Матроскин"
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- Он забивается в самый угол клетки под плед своей хозяйки и дрожит, пытается уловить любимый, родной запах…- пишут волонтеры пермского приюта «Матроскин».

Накануне им сдали 18-летнего кота Гошу. Он находится в ужасе из-за того, что оказался в приюте. Бедняга плачет в клетке и просит взять его на руки, ведь раньше он никогда не оставался один, без хозяев.

- Он каждую секунду вглядывается в дверь, словно ждет, когда за ним вернется хозяйка, - рассказали волонтеры. - Но хозяйка Гоши уехала в длительную командировку и не смогла его забрать.

Кот - очень ласковый и спокойный, ходит в лоток. Ему срочно нужен новый дом, потому что в приюте Гоше плохо. В силу возраста кот хромает, у него сердечная недостаточность. Гоша нуждается в специальном корме.

Если вы готовы взять котика домой и понимаете, что за ним нужен серьезный уход, звоните волонтеру Владе +7 (902) 805 27 21.

ИСТОЧНИК KP.RU

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