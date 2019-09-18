Пермяк до смерти избил своего знакомого

СЕГОДНЯ 13:59 2019-09-18T13:59:23+03:00

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В Перми местного жителя задержали по подозрению в причинении травм, из-за которых скончался его знакомый.

Инцидент произошел в Кировском районе Перми. 12 сентября текущего года 41-летний пермяк выпивал в квартире своего приятеля. Между мужчинами произошла ссора, которая переросла в драк. В ходе которой злоумышленник стал избивать приятеля. Мужчина нанес хозяину квартиры множественные удары рукой по голове и телу. Оставив потерпевшего в таком состоянии, злоумышленник ушел.

На следующий день хозяин квартиры скончался от полученных травм.

Злоумышленника задержали и заключили под стражу. В отношении него возбудили уголовное дело.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье двух парней осудят за избиение и ограбление местного жителя.

ИСТОЧНИК KP.RU