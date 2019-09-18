В Прикамье двух парней осудят за избиение и ограбление местного жителя

СЕГОДНЯ 12:45 2019-09-18T12:45:54+03:00

Молодые люди угрожали убить мужчину, если он не отдаст деньги

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В Краснокамске задержали двух молодых людей за разбойное нападение и кражу. Сотрудники полиции установили, что 18 и 19-летние парни проникли в квартиру местного жителя. Стали избивать 49-летнего мужчину ногами и руками по телу, а затем, угрожая ножом, похитили мобильный телефон и сумку.

В сумке злоумышленники нашли банковскую карту, с которой перевели 8 500 рублей. Для этого они использовали сотовый телефон потерпевшего.

Мужчина обратился в полицию, сказав, что сможет опознать нападавших. Полицейские вместе с потерпевшим отправились на поиски. Через некоторое время злоумышленников нашли и задержали. Свою вину они полностью признали. Один из злоумышленников был ранее судим. В отношении злоумышленников возбудили уголовное дело и заключили под стражу.

Молодые люди ожидают суда.

ИСТОЧНИК KP.RU