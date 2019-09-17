Житель Прикамья зашел в гости к другу, а вышел с ювелирными украшениями

СЕГОДНЯ 13:00 2019-09-17T13:27:40+03:00

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В Пермском крае осудили 31-летнего местного жителя за кражу украшений у своего знакомого. Мужчина увидел у друга драгоценности и решил их похитить.

Сотрудники полиции установили, что преступление совершено в марте 2019 года. Злоумышленник пришел в гости к своему знакомому. Приятели разговаривали, но вскоре сожительница хозяина квартиры стала выгонять гостя.

Уходя из квартиры, злоумышленник увидел украшения на трюмо, и решил их прихватить. На следующий день он снова пришел к знакомому, взял у него паспорт и с его документами сдал драгоценности в ломбард. Выручив от сделки чуть более 12 тысяч рублей, он потратил деньги по своему усмотрению.

Злоумышленника задержали. Похищенные ювелирные украшения найдены, изъяты и возвращены законным владельцам.

Суд приговорил мужчину к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU