2019-09-17T13:27:40+03:00
Происшествия

Житель Прикамья зашел в гости к другу, а вышел с ювелирными украшениями

Драгоценности мужчина сдал в ломбард
Лилия Абибулаева
Поделиться:
--Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

В Пермском крае осудили 31-летнего местного жителя за кражу украшений у своего знакомого. Мужчина увидел у друга драгоценности и решил их похитить.

Сотрудники полиции установили, что преступление совершено в марте 2019 года. Злоумышленник пришел в гости к своему знакомому. Приятели разговаривали, но вскоре сожительница хозяина квартиры стала выгонять гостя.

Уходя из квартиры, злоумышленник увидел украшения на трюмо, и решил их прихватить. На следующий день он снова пришел к знакомому, взял у него паспорт и с его документами сдал драгоценности в ломбард. Выручив от сделки чуть более 12 тысяч рублей, он потратил деньги по своему усмотрению.

Злоумышленника задержали. Похищенные ювелирные украшения найдены, изъяты и возвращены законным владельцам.

Суд приговорил мужчину к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пермские школьники проведут субботник на Мотовилихинском пруду
«Духи и сотовые телефоны». В прикамскую колонию пытались провезти запрещенные вещества в баллонах
На трассе в Прикамье сбили кабаниху с пятью детенышами
В пермской многоэтажке рабочие срезали батареи и исчезли
"Неужели мир сошел с ума?". Зоозащитники призывают наказать убийцу четырех собак
Пермский край стал «самым бегающим» регионом России
Бизнесменам Перми рассказали о мерах поддержки при отмене единого налога на вмененный доход
В Пермском крае ожидаются первые заморозки
В Прикамье найдено тело пропавшего мальчика
Фильм про Теодора Курентзиса не покажут на «Флаэртиане» в Перми
В Перми началась осенняя озеленительная кампания
В Прикамье увеличат расходы на здравоохранение
У пермяка во рту взорвался вейп
Полиция проверит случай с убийством собак в Прикамье
В Прикамье мужчина устроил дебош и отправился за решетку за хранение наркотиков
В Черняевском лесу Перми провели уборку
После ремонта спорткомплекс «Олимпия» сможет принимать больше посетителей
«60 лет вместе». Супруги из Перми отпраздновали «бриллиантовую» свадьбу
В Перми из окна выпал 34-летний мужчина
Пермяк украл из магазина деньги, майонез и коньяк
Пермские актрисы Зоя Бербер и Екатерина Шпица вошли в топ самых сексуальных женщин России
«600 тысяч для спасения жизни». Месячный малыш с пороком сердца может умереть без операции
«Машину отбросило на несколько метров» В Перми произошло ДТП