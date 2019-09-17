2019-09-17T15:21:23+03:00
Общество

Пермские школьники проведут субботник на Мотовилихинском пруду

Участники субботника не только приберут территорию, но и поучаствуют в тематической викторине
Лилия Абибулаева
Поделиться:
--Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Изменить размер текста:

В 11:00 в субботу, 21 сентября, пермские школьники очистят место отдыха от мусора и узнают об экологичном образе жизни.

Ребятам расскажут, куда обратиться, чтобы сдать батарейки и другой токсичный мусор на утилизацию, какую пользу для планеты может послужить переработанный мусор, сколько можно сберечь деревьев с помощью обычного сбора макулатуры.

Кроме того, школьники смогут придумать символ охраны природы, который впоследствии будет появляться на всех экологических мероприятиях районного Совета старшеклассников.

Акцию организует Совет старшеклассников района при поддержке администрации Мотовилихинского района и Дворца Молодежи.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми началась осенняя озеленительная кампания. Деревья высотой более 3 метров высадят в городе впервые

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Духи и сотовые телефоны». В прикамскую колонию пытались провезти запрещенные вещества в баллонах
На трассе в Прикамье сбили кабаниху с пятью детенышами
В пермской многоэтажке рабочие срезали батареи и исчезли
"Неужели мир сошел с ума?". Зоозащитники призывают наказать убийцу четырех собак
Пермский край стал «самым бегающим» регионом России
Бизнесменам Перми рассказали о мерах поддержки при отмене единого налога на вмененный доход
В Пермском крае ожидаются первые заморозки
В Прикамье найдено тело пропавшего мальчика
Житель Прикамья зашел в гости к другу, а вышел с ювелирными украшениями
Фильм про Теодора Курентзиса не покажут на «Флаэртиане» в Перми
В Перми началась осенняя озеленительная кампания
В Прикамье увеличат расходы на здравоохранение
У пермяка во рту взорвался вейп
Полиция проверит случай с убийством собак в Прикамье
В Прикамье мужчина устроил дебош и отправился за решетку за хранение наркотиков
В Черняевском лесу Перми провели уборку
После ремонта спорткомплекс «Олимпия» сможет принимать больше посетителей
«60 лет вместе». Супруги из Перми отпраздновали «бриллиантовую» свадьбу
В Перми из окна выпал 34-летний мужчина
Пермяк украл из магазина деньги, майонез и коньяк
Пермские актрисы Зоя Бербер и Екатерина Шпица вошли в топ самых сексуальных женщин России
«600 тысяч для спасения жизни». Месячный малыш с пороком сердца может умереть без операции
«Машину отбросило на несколько метров» В Перми произошло ДТП