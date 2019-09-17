Пермские школьники проведут субботник на Мотовилихинском пруду

СЕГОДНЯ 15:21 2019-09-17T15:21:23+03:00

Участники субботника не только приберут территорию, но и поучаствуют в тематической викторине

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В 11:00 в субботу, 21 сентября, пермские школьники очистят место отдыха от мусора и узнают об экологичном образе жизни.

Ребятам расскажут, куда обратиться, чтобы сдать батарейки и другой токсичный мусор на утилизацию, какую пользу для планеты может послужить переработанный мусор, сколько можно сберечь деревьев с помощью обычного сбора макулатуры.

Кроме того, школьники смогут придумать символ охраны природы, который впоследствии будет появляться на всех экологических мероприятиях районного Совета старшеклассников.

Акцию организует Совет старшеклассников района при поддержке администрации Мотовилихинского района и Дворца Молодежи.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми началась осенняя озеленительная кампания. Деревья высотой более 3 метров высадят в городе впервые

ИСТОЧНИК KP.RU