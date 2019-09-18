2019-09-18T09:11:07+03:00
Происшествия

«Ушел на рыбалку и пропал». В Прикамье разыскивают 51-летнего мужчину

Он пропал 5 сентября
Лилия Абибулаева
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Фото: Регион59Фото: Регион59
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В Краснокамске разыскивают 51-летнего Вячеслава Юрьевича Леонтьева. Утром 5 сентября он вышел из дома и отправился на рыбалку. Волонтеры поискового отряда «Регион59» сообщили, что предположительно он находился в зеленой надувной лодке ПВХ на левом берегу Камы.

С того дня никаких вестей о нем нет.

Родственники забили тревогу и обратились в полицию и к волонтерам.

Приметы 51-летнего Вячеслава Юрьевича: рост 175 см, телосложение среднее, волосы темно-русые, глаза голубые.

Был одет: поверх одежды оранжевый спасжилет.

Особые приметы: справа, возле уха, следы от фурункулов, на шее серебряная цепочка.

Если вы видели Вячеслава Юрьевича или знаете что-либо о его местонахождении, просьба сообщить по телефонам: 102 или 2413640

Напомним, ранее мы писали отом, что в Прикамье разыскивают 30-летнего мужчину. 2 августа в 7 утра он вышел из дома по адресу Пятилетки, 73 и ушел на работу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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