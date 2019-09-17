«Ушел на работу и пропал». В Прикамье разыскивают 30-летнего мужчину

СЕГОДНЯ 07:40 2019-09-17T07:40:18+03:00

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В Пермском крае разыскивают 30-летнего Шерстобитова Дениса Михайловича. 12 сентября в 7 утра он вышел из дома по адресу Пятилетки, 73 и ушел на работу. До настоящего момента о его местонахождении ничего неизвестно.

О пропаже сообщили волонтеры поискового отряда «Регион59».

Приметы Дениса Шерстобитова: рост 180 см, телосложение худощавое, глаза серо-зеленые, волосы светлые.

Был одет: синяя ветровка с капюшоном, синие джинсы, джемпер в сине-серую полоску, темно-коричневые туфли.

Всех, кому известно местонахождение 30-летнего Дениса Шерстобитова, просьба сообщить по телефону полиции 102 или волонтерам 2413640

Напомним, ранее мы писали о том, что жительница Екатеринбурга при странных обстоятельствах пропала в Прикамье. 46-летняя Светлана Первухина (Полякова) пропала 10 июня. Она приехала из Екатеринбурга к брату на Троицу в поселок Сылва Пермского района и пропала.

ИСТОЧНИК KP.RU