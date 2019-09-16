2019-09-16T12:53:22+03:00
Происшествия

«Уходил от столкновения». Стали известны подробности ДТП с такси в Перми

На машину «Яндекс.Такси» упал столб
Лилия Абибулаева
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Фото: ГИБДД по ПермиФото: ГИБДД по Перми
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В субботу, 14 сентября, в Индустриальном районе Перми произошло ДТП. Рано утром машина «Яндекс.Такси» въехала в столб.

В ГИБДД по Пермскому краю сообщили подробности аварии. По предварительной информации, автомобиль такси ехал в направлении улицы Леонова. В районе дома №26б, уходя от столкновения с автомобилем ВАЗ-2108, либо ВАЗ-2109 бордового цвета, таксист въехал в столб.

В аварии никто не пострадал.

Сотрудники Госавтоинспекции просят всех, кому что-либо известно по данному факту, сообщить в дежурную часть полка ДПС ГИБДД Управления МВД России г. Перми по телефону 246-79-00 или «102».

Напомним, ранее мы писали о том, что на трассе в Прикамье пострадал 8-летний ребенок. Авария произошла 15 сентября на трассе Дыбки-Таборы-Оханск. Отечественная легковушка врезалась в припаркованный автомобиль.

ИСТОЧНИК KP.RU

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