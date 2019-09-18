В руках пермяка взорвалась электронная сигарета

СЕГОДНЯ 07:14 2019-09-18T07:41:19+03:00

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В Перми в руках 20-летнего парня взорвалась электронная сигарета. Источник, близкий к ситуации, сообщил корреспонденту «Комсомольской правды» о том, что в ночь на 17 сентября молодой человек ремонтировал гаджет.

Техническая неисправность была в аккумуляторной батарее. Парень решил починить ее, но произошел взрыв. Из-за искры на молодом человеке загорелась одежда. С ожогами 5% тела пермяка доставили в ожоговый центр городской клинической больницы им. Гринберга.

Наппомним, совсем недавно мы писали о том, что у пермяка во рту взорвался вейп. Несколько недель назад житель Перми решил покурить свой вейп. Когда он затянулся, устройство, неожиданно, взорвалось. Молодой человек обратился в частную стоматологическую клинику. В результате инцидента он остался без нескольких зубов, сильно поранил губу и руки. Ему еще предстоит лечение.

ИСТОЧНИК KP.RU